Астроном Рублева: в пик потока Персеиды можно увидеть более 100 метеоров в час

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Жители столицы смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды в ночь с 12 на 13 августа, рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, в целом наблюдать звездопад можно с 17 июля по 24 августа.

"Но в пик, с 12-го на 13-е, ожидается более 100 светящихся метеоров в час – это очень активный поток", – рассказала эксперт.

(место кажущегося вылета метеоров. – Прим. ред.) .

Фаина Рублева научный директор Московского планетария Для наблюдения лучше всего уехать за город, подальше от искусственного освещения. Главное, чтобы небо было ясным. Нужно смотреть на юго-восток – туда, где находится созвездие Персея. Именно оно является радиантом

Рублева уточнила, что следить за потоком лучше всего боковым зрением, набравшись при этом терпения.

"Метеорные частицы не будут сыпаться в большом количестве. Они влетают поодиночке, а иногда их бывает сразу несколько, но они пролетают очень быстро. Прямым взглядом уловить их достаточно сложно", – заключила специалист.

Ранее астроном рассказала, что с 30 по 31 июля москвичи смогут наблюдать пик звездопада Южные Дельта-Аквариды: в это время в небе ожидается до 25 метеоров в час.