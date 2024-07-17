Астроном Рублева: в пик потока Персеиды можно увидеть более 100 метеоров в час

17 июля, 15:20Наука
Фото: depositphotos/nirutdps
Жители столицы смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды в ночь с 12 на 13 августа, рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
По ее словам, в целом наблюдать звездопад можно с 17 июля по 24 августа.
"Но в пик, с 12-го на 13-е, ожидается более 100 светящихся метеоров в час – это очень активный поток", – рассказала эксперт.
Рублева уточнила, что следить за потоком лучше всего боковым зрением, набравшись при этом терпения.
"Метеорные частицы не будут сыпаться в большом количестве. Они влетают поодиночке, а иногда их бывает сразу несколько, но они пролетают очень быстро. Прямым взглядом уловить их достаточно сложно", – заключила специалист.
Ранее астроном рассказала, что с 30 по 31 июля москвичи смогут наблюдать пик звездопада Южные Дельта-Аквариды: в это время в небе ожидается до 25 метеоров в час.