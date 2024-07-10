Астроном Рублева: пик звездопада Южные Дельта-Аквариды ожидается в ночь на 31 июля

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Наблюдение вдали от города и в предрассветные часы поможет жителям столицы увидеть как можно больше вспышек метеорного потока Южные Дельта-Аквариды. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, в целом наблюдать за потоком можно будет с 12 июля до 23 августа, при этом его пик придется на ночь с 30 по 31 июля.

"Количество метеоров, влетающих в земную атмосферу, в это время достигнет максимума – до 25 в час", – отметила эксперт.

Лучше всего этот звездопад будет виден в Южном полушарии – здесь в этот период радиант (место кажущегося вылета метеоров), расположенный в созвездии Водолей, выше всего поднимется над горизонтом, пояснила Рублева.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария Однако и в северных широтах при ясной погоде есть шанс полюбоваться звездопадом. Самое удачное для этого время – предрассветные часы.

Хотя светлые летние ночи и снижают шансы на успех, попытаться все же стоит: Луна будет стремиться к новолунию, которое произойдет 4 августа, и на небе будет лишь тонкий серп, не мешающий наблюдению, рассказала эксперт.

"Москвичам советую уехать подальше от городского освещения. Тогда есть шанс заметить несколько ярких вспышек", – заключила Рублева.

Ранее астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала, что в июле москвичи снова смогут наблюдать серебристые облака. Искать в небе их лучше около полуночи, смотреть при этом нужно на север.