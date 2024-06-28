Астроном Кошман: серебристые облака нужно искать в небе около полуночи

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Искать в небе серебристые облака лучше около полуночи, смотреть при этом нужно на север, рассказала Москве 24 астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Ранее в учреждении напомнили, что в июле москвичи снова смогут наблюдать серебристые облака, которые периодически появляются в небе в течение всего летнего периода.

Кошман пояснила, что это самые высокие облака земной атмосферы и возникают они на высоте 70–95 километров.



Людмила Кошман астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Они светятся и представляют собой голубоватую паутинку на небе. В основном их наблюдают с середины июня до средины июля.

Необычные облака образуются при сочетании трех факторов – водяного пара, температуры около минус 100 градусов и метеорной пыли либо пылевых частиц.

"На частицах пыли конденсируется водяной пар и превращается при низкой температуре в кристаллики льда. Солнечный свет рассеивается этими кристалликами, и мы видим такое красивое явление", – объяснила астроном.



Людмила Кошман астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Наблюдать их лучше всего около полуночи при ясной погоде. Смотреть при этом нужно на север и лучше, чтобы рядом не было высоких домов, потому что в столичном небе серебристые облака появляются на высоте около 20 градусов над горизонтом.

Ранее специалисты рассказали, что в 2024 году произойдет нескольких астрономических событий. В частности, 18 сентября и 2 октября состоится солнечное затмение, а в октябре можно будет заметить комету С/2023 A3.