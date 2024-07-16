Nature: на Луне найдена пещера для будущей базы человека

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На поверхности Луны обнаружены несколько потенциальных пещер, которые в будущем могли бы стать базой для проживания человека. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Nature.

Предполагается, что яма в Море Спокойствия станет перспективным местом для лунной базы, так как она предлагает укрытие от суровых условий на поверхности. Также она может поддерживать долгосрочное исследование Луны человеком.

К таким выводам пришла группа ученых из Соединенных Штатов и Италии после анализа данных, которые собрал Лунный разведывательный орбитальный зонд NASA (LRO). Исследование показало, что самая глубокая из известных на Луне впадин – Море Спокойствия – ведет к пещере шириной около 45 метров и длиной порядка 77 метров. На разных широтах спутника Земли обнаружено более 200 ям. При этом, могут ли какие-то из них вести к подобным пещерам, неясно, указали исследователи.

Ранее в Роскосмосе признали, что американцы были на Луне. Грунт, который передали Штаты советским ученым после полета, оказался лунным. Космонавты миссии "Апполон-1" под руководством Нила Армстронга летом 1969 года первыми в истории человечества ступили на поверхность Луны.