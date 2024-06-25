Китайский аппарат впервые доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны

Фото: cnsa.gov.cn

Китайский космический аппарат "Чанъэ-6" впервые за всю историю доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Он благополучно приземлился на площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия. Трансляция доступна на портале Центрального телевидения Китая.

Станция была запущена с космодрома Вэньчан 3 мая. Аппарат достиг обратной стороны Луны 2 июня. Целью был бассейн Южный полюс – Эйткен. Там были собраны различные образцы грунта для дальнейших исследований на Земле. 4 июня "Чанъэ-6" отправился обратно.

Ранее российский кабмин одобрил совместный с Китаем проект создания лунной станции. Главными участниками проекта заявлены "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление.

Сначала миссии КНР и РФ исследуют Луну и найдут подходящее место, а затем создадут центр управления станцией. На третьем этапе планируется освоение лунной поверхности.

