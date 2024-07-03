В "Роскосмосе" признали, что американцы были на Луне

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Грунт, который передали США советским ученым после полета на Луну, оказался лунным. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"По экспертизе нашей Академии наук, лунный грунт оказался именно лунным. Вот это и ответ на вопрос (были ли американцы на Луне. – Прим. ред.)", – цитирует Борисова РИА Новости.

Летом 1969 года космонавты миссии "Апполон-1" под руководством Нила Армстронга первыми в истории человечества ступили на поверхность Луны. В ходе своей экспедиции они также взяли образцы лунных пород. За высадкой в прямом эфире в США, по разным оценкам, следили от 125 до 150 миллионов телезрителей.

Ранее сообщалось, что Китай планирует запустить миссию "Тяньвэнь-3" для сбора образцов с Марса к 2030 году. Проект "Тяньвэнь-2" намерены реализовать к 2025 году, в рамках которого специалисты будут изучать астероиды. После этого ученые исследуют образцы с Марса.