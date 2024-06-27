Китай запустит миссию для сбора образцов с Марса к 2030 году

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КНР намерена запустить миссию "Тяньвэнь-3" для сбора образцов с Марса к 2030 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Китайского национального космического управления Бянь Чжигана.

Проект "Тяньвэнь-2" планируется реализовать к 2025 году, в рамках него специалисты будут изучать астероиды. После этого ученые исследуют образцы с Марса, миссия "Тяньвэнь-4" для изучения системы Юпитера также состоится к 2030 году.

Ранее китайский космический аппарат "Чанъэ-6" впервые за всю историю доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Он благополучно приземлился на площадке Сыцзыванци.

Станция была запущена с космодрома Вэньчан 3 мая. Аппарат достиг обратной стороны Луны 2 июня. Целью был бассейн Южный полюс – Эйткен. Там были собраны различные образцы грунта для дальнейших исследований на Земле.

