Магнитная буря может произойти на Земле 24 июля

Фото: depositphotos/vampy1

Магнитная буря уровня G2 (средней силы) может произойти на Земле в среду, 24 июля, после серии вспышек на Солнце. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным прогноза, утром около 06:00 по московскому времени 24-го числа на планете может начаться слабая магнитная буря. Ее вероятность составила 30%. К 09:00 по московскому времени она усилится до среднего уровня, а ослабеет обратно до первого только через три часа. Магнитная сфера Земли полностью успокоится к 15:00.

По информации из другого графика на сайте, причиной бурь стали несколько вспышек уровня М (среднего класса), произошедшие на Солнце накануне. Также две вспышки, почти дотягивающие до этого же уровня, были зафиксированы во вторник, 23 июля.

В настоящее время у Солнца происходит пик 11-летнего цикла своей активности, рассказал ранее заведующий гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимира Обридко. По его словам, эта максимальная фаза может продлиться до 2025 года.

Между тем извержения темной плазмы на Солнце могут вызвать отключения радиосвязи на Земле на текущей неделе, считают ученые. Вспышка может нарушить работу радио, авиационной связи и спутниковой связи, если она произойдет как минимум к пятнице. По данным NOAA, вероятность случаев отключения радиосвязи из-за вспышек составляет 60%.