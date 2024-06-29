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Тропический шторм "Берил" сформировался в Атлантическом океане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр по слежению за ураганами США.

Метеорологи предупреждают, что максимальная устойчивая скорость ветра составляет 17,8 метров в секунду. Ураган движется на запад со скоростью 8 метров в секунду.

Ожидается, что "Берил" усилится и станет ураганом, когда достигнет Наветренные острова. Это произойдет поздним вечером в воскресенье или в понедельник.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану присвоили первую категорию по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час.

Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категорию урагана повышают до второй, при 180 – до третьей, при 210 – до четвертой. Пятую категорию присваивают ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час. Она считается самой опасной.

Ранее Землю накрыла магнитная буря второго уровня по пятибалльной шкале. Она произошла из-за выброса солнечной массы, пришедшего к планете накануне около 14:00 по московскому времени. Выброс спрогнозировали заранее. Ожидалось, что он будет слабым и заденет Землю по касательной, однако плазменное облако сместилось по дороге в сторону Земли, и удар произошел с большей силой, уточнили ученые.

Предыдущую бурю фиксировали 10 июня. При этом ее уровень постепенно вырос до среднего. Успокоилась она только к середине следующих суток.