Магнитная буря накрыла Землю

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Землю накрыла магнитная буря второго уровня по пятибалльной шкале. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Буря произошла из-за выброса солнечной массы, пришедшего к планете около 14:00 по московскому времени. Выброс спрогнозировали заранее. Ожидалось, что он будет слабым и заденет Землю по касательной, однако плазменное облако сместилось по дороге в сторону Земли, и удар произошел с большей силой, уточнили ученые.

Колебания будут ощущаться еще около 3–6 часов, также есть вероятность, что буря зацепит вечернее время суток и вызовет полярные сияния в восточном полушарии Земли.

Предыдущую бурю фиксировали 10 июня. При этом ее уровень постепенно вырос до среднего. Успокоилась она только к середине следующих суток.

Вспышка самого высокого класса мощности Х произошла на Солнце в мае. Ее продолжительность составила 36 минут. Зачастую подобные вспышки приводят к выбросам солнечной плазмы.

