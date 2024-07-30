Синоптик Леус: на Землю 30 июля обрушилась магнитная буря

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Магнитная буря началась на Земле. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, пик активности бури будет фиксироваться 30 июля во второй половине дня с 15:00 до 18:00. Как он утверждает, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди.

"Днем в Москве температура по-прежнему заметно ниже климатической нормы – в центре города – 20–22 градуса тепла, по области – от 18 до 24 градусов. Ветер северный, 4–9 метров в секунду", – сказано в сообщении.

Кроме того, синоптик уточнил, что атмосферное давление в столице будет медленно увеличиваться. Пока отметка сохраняется на уровне ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба (норма – 748 миллиметров ртутного столба), добавил Леус.

Ранее москвичам рассказали о вреде магнитных бурь уровня G1. По словам специалиста Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Марии Абуниной, они абсолютно безвредны для здоровья. Такие бури случаются в среднем, по статистике за много лет, раз в неделю, и большинство людей о них даже не знают, уточнила эксперт.

