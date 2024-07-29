Третья за месяц мощная вспышка произошла на Солнце 29 июля

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Ученые зарегистрировали третью за июль вспышку высочайшего класса X на Солнце в понедельник, 29 июля, в 05:37 по московскому времени. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"В рентгеновском диапазоне в группе пятен 3764 (S05W04) зарегистрирована вспышка X1.5 продолжительностью 10 минут", – говорится в сообщении.

Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. Кроме того, в 08:20 по московскому времени была зафиксирована вспышка M1.1, продолжительность которой составила 28 минут.

Между тем центр погоды "Фобос" заявил, что сильнейшая магнитная буря произойдет в июле в результате вспышки на солнце, сообщает "Радио 1"

Там подчеркнули, что прошедшая вспышка попала в двадцатку самых сильных нынешнего года.

"Минувшей ночью, впервые за последние 12 дней, на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1.5", – говорится в сообщении.



Так, ближайшей ночью Землю накроет магнитная буря класса G1 (незначительная). Во вторник, 30 июля, она усилится, а к вечеру того же дня достигнет максимального класса G3.

При этом пик бури ожидается после полудня 30-го числа, говорится на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". В среду, 31 июля, магнитные возмущения начнут успокаиваться и пойдут на спад.

Кроме того, в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН рассчитали вероятность появления магнитных бурь. Так, 30 июля она составляет 25%, а 31-го числа – 30%.

В настоящее время у Солнца происходит пик 11-летнего цикла своей активности, рассказал ранее заведующий гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимира Обридко. По его словам, эта максимальная фаза может продлиться до 2025 года.

В свою очередь, москвичам рассказали о вреде магнитных бурь уровня G1. Как отметила специалист Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина, они абсолютно безвредны для здоровья. Такие бури случаются в среднем, по статистике за много лет, раз в неделю, и большинство людей о них даже не знают, подчеркнула Абунина.