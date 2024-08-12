Ученый Петрукович рассказал, насколько вероятно влияние магнитных бурь на здоровье людей

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Магнитные бури представляют из себя частое явление. Они влияют на работу техники, однако пока не доказано, что они воздействуют на состояние здоровья человека, рассказал Агентству "Москва" российский ученый-физик, специалист в области космической плазмы и директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

В рамках экскурсии в институт он ответил на вопросы жителей Юго-Западного административного округа Москвы. Горожане интересовались перспективами исследований космоса, российской Лунной программой и прикладным применением данных.

Его спросили о вероятности освоения других планет человеком в ближайшие годы. В свою очередь, ученый подчеркнул, что это не произойдет в скором времени, но наука движется в верном направлении. К 2040 году человека уже могут отправить на Марс, считает эксперт.

"Уверен, что и российские ученые смогут внести большой вклад в освоение космоса. Очень важный проект – Российская космическая станция, мы возлагаем на нее большие надежды", – сказал Петрукович.

Он также назвал возможным существование внеземных цивилизаций.

12 августа ученые зафиксировали возмущение магнитного поля Земли. Степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G3, что значит "сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей.

Вместе с тем руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев не исключил появления северного сияния в Москве из-за магнитной бури. По его словам, довольно заметный рост активности Солнца начался примерно с началом августа, и он даже виден невооруженным глазом.

