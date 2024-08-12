ИКИ РАН не исключил появления северного сияния в Москве из-за магнитной бури

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Если магнитная буря продлится до вечера, то не исключено, что жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут увидеть северное сияние, сообщил RT руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По его словам, довольно заметный рост активности Солнца начался примерно с началом августа, и он даже виден невооруженным глазом.

"На Солнце сейчас просто огромные пятна... Я на Солнце никому смотреть не рекомендую, но человек с острым зрением, думаю, даже с Земли мог бы эти пятна заметить – такого они размера", – пояснил эксперт.

Он рассказал, что накануне примерно в середине дня Земля погрузилась в облако плазмы, пришедшее от Солнца. В результате магнитосферу начало так сильно трясти, что возникла магнитная буря. На данный момент она длится около восьми часов.

Она началась примерно в 04:00 по московскому времени, и вне исключено, что продлится до конца дня. Если эти события продолжатся до 20:00 или даже до 21:00, то не исключено, что в европейской части будет северное сияние.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали возмущение магнитного поля Земли. По его данным, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G3, что значит "сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей. G5 при этом значит "экстремально сильно", а G1 – "слабо".

Уровень G3 говорит о том, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и "закипания" масляных трансформаторов. Также возможны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи.