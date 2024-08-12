Сильная магнитная буря началась на Земле

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Ученые зафиксировали возмущение магнитного поля Земли, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

По его данным, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G3, что значит "сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей. G5 при этом значит "экстремально сильно", а G1 – "слабо".

Уровень G3 говорит о том, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и "закипания" масляных трансформаторов. Также возможны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи.

В средних широтах в связи с магнитной бурей можно будет наблюдать полярные сияния.

Накануне ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что на Земле зафиксировали слабую магнитную бурю. Эксперт объяснил, что предсказать ослабление или усиление этого явления нельзя.

Магнитная буря уровня G1 не несет вреда для здоровья, поскольку это самый минимальный показатель, сообщила ранее специалист Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина. При этом даже сильные магнитные бури уровня G4 и G5 могут пройти незамеченными для человека, добавила она.

