Синоптик Леус: слабая магнитная буря началась на Земле

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Слабую магнитную бурю зафиксировали на Земле, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Магнитная буря, которую прогнозировали уже в течение трех дней, наконец-то началась. Получилось это только после 17:09 по московскому времени, именно с этого момента на Земле фиксируется слабая магнитная буря класса G1", – уточнил он в телеграм-канале.

Эксперт объяснил, что предсказать ослабление или усиление этого явления нельзя.

Магнитная буря уровня G1 не несет вреда для здоровья, поскольку это самый минимальный показатель, сообщила ранее специалист Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина. При этом даже сильные магнитные бури уровня G-4 и G-5 могут пройти незамеченными для человека, добавила она.

