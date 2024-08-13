Синоптик Цыганков: к концу недели в Москве ожидается до 28 градусов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Температура воздуха в Москве может подняться до 28 градусов к 18–19 августа. Об этом сообщает RT со ссылкой на замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

"Практически вся неделя и даже понедельник – на повышенном фоне давления, поэтому переменная облачность, без осадков, и температура потихоньку будет расти", – сообщил он.

На данный момент, по его словам, температура воздуха находится на уровне ниже нормы. Однако, как он утверждает, 18 и 19 августа столбик термометра будет на 1,5–2 градуса выше нормы.

По прогнозам синоптика, ночью в ближайшие два-три дня ожидается от 9 до 12 градусов, а днем – от 21 до 24. Цыганков указал, что 18 и 19 августа ночью температура воздуха будет на уровне 14–17 градусов, а днем – в районе 24–28.

При этом, по мнению синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина, климатическая осень не наступит в Московском регионе раньше октября. Он добавил, что первый снег жители Москвы могут увидеть с 14 по 17 октября.

