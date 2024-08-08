Синоптик Позднякова: первые заморозки бывают в Москве уже в начале сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первые заморозки обычно бывают в столице в начале сентября, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на Дальний Восток заморозки могут прийти уже в августе. В разговоре с ТАСС он утончил, что в отдельных районах Магаданской области и Якутии температура может опускаться до минус пяти градусов в начале месяца.

В свою очередь, в Москве в ночные часы пока держится плюс, успокоила Позднякова. В ночь на субботу и воскресенье, 10 и 11 августа, прогнозируется 13...15, а в ночь на понедельник и вторник – до 12...14 градусов.



Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" В среднем первые заморозки бывают в столице в первых числах сентября. Но как будет складываться ситуация в этом году, пока непонятно – прогноз появится только в конце августа.

В целом, по прогнозу специалиста, в субботу, 10 августа, в городе местами возможен кратковременный дождь, но солнца будет много. Дневная температура составит 23...25 градусов, что близко к климатической норме, отмечает синоптик. А уже в воскресенье дневная температура не превысит 20 градусов и осадков будет больше, рассказала эксперт.

"В начале следующей недели прохладная погода сохранится. 12 августа дождь будет практически на всей территории столичного региона. Во вторник осадков будет чуть меньше и они будут носить локальный характер. Дневная температура воздуха в первые два дня недели составит 17...22, что на два градуса ниже климатической нормы", – указала специалист.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, когда в столичном регионе может пойти первый снег. По словам специалиста, в 2024 году этого стоит ожидать с 14 по 17 октября. В целом эксперт отметил, что климатическая осень придет в Московский регион не раньше октября.