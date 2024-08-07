Синоптик Ильин: климатическая осень не наступит в Московском регионе раньше октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Климатическая осень не наступит в Московском регионе раньше октября, рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в эфире радио "Говорит Москва".

Однако специалист предупредил москвичей и жителей области о похолодании, которое придет в регион на следующей неделе, с 12 по 18 августа. Температура воздуха в этот период будет варьироваться от 16 до 21 градуса. Также синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

При этом, по словам Ильина, такое снижение температуры не имеет никакого отношения к наступлению осени.

"Естественно, в августе уже будут дни и с провалами от климатической нормы, и с повышением климатической нормы. <...> Пока осенью здесь и не пахнет. <...> Первый снег, возможно, увидим с 14 по 17 октября", – резюмировал эксперт.

По прогнозам синоптиков, теплая погода вернется в Москву во второй половине августа. Воздух может прогреться до 25–30 градусов, однако жара продлится лишь 2–3 дня.