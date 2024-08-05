Вильфанд: с 5 по 11 августа в Москве будет комфортная для загара погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 5 по 11 августа в Москве установится комфортная и безопасная погода для загара. Об этом Агентству "Москва" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на этой неделе ожидается переменная облачность, однако солнце будет все равно согревать москвичей.

"Загар происходит как раз от коротковолновой радиации в определенном диапазоне, поэтому при такой погоде загар отлично ложится", – уточнил он.

Вильфанд отметил, что в городе ультрафиолетовый индекс будет составлять около 3, поэтому загорать можно будет даже в полдень. Кроме того, как сообщил синоптик, сейчас в водоемах температура фиксируется на уровне 20 градусов и понижаться градус пока не будет. Однако он указал на то, что условий для повышения также нет.

"Здесь трудно давать рекомендации, но в целом, кто захочет, может искупаться в такой воде, а для кого-то это уже прохладно. Повторюсь, что повышения температуры еще не исключены", – подытожил Вильфанд.

При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец считает, что купальный сезон в Центральной России постепенно завершается, так как температура воды уже опускается до холодных значений. Самая теплая вода до 22 градусов зафиксирована на Оке и Москве-реке у Коломны. На остальных же водоемах, как утверждает синоптик, температура опустилась до 16–20 градусов, что является нижним пределом для комфортного купания.

