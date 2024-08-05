Синоптик Позднякова: москвичей ждет дождливая неделя с 5 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дожди от небольших до умеренных будут идти в столице целую неделю с 5 августа. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, до пятницы включительно температура воздуха днем будет находиться на уровне 20–25 градусов, а в ночные часы – 14–16. Такие значения практически близки к норме, подчеркнула синоптик.





Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Хотя активных атмосферных фронтов на этой неделе не ожидается, все-таки будут дожди от небольших до умеренных. Единственный день без осадков – это пятница, 9 августа.

В выходные циклон с берегов Балтики принесет более интенсивные дожди. Однако в то же время в городе установится комфортная температура, обратила внимание специалист.

"В субботу мы попадем в теплый сектор циклона, поэтому будет где-то градусов 25–26. А в воскресенье окажемся в его тылу, так что похолодает на пять градусов", – заключила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал жителям столицы плавный переход от лета к осени. При этом из-за возможного дефицита осадков горожан ждет классическое "бабье лето" в сентябре, подчеркнул эксперт.

