Климатолог перечислил плюсы и минусы потепления для России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский, говоря о глобальных изменениях климата и их влиянии на Россию, отметил, что сложить положительные и отрицательные стороны сложно. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Трудно сложить все плюсы и минусы. Очень много всяких последствий связано с этим, как положительных, так и отрицательных. Например, зимняя смертность (от холодов) у нас уменьшилась, зато растет избыточная тепловая смертность летом", – пояснил Чернокульский.

При этом избыточная смертность от холода уменьшается сильнее, чем растет избыточная тепловая, отметил он.

Для аграриев потепление является положительным фактором, поскольку расширяется арсенал культур, которые можно выращивать в регионах, ранее не подходящих для такого процесса. Однако летом, в частности, на юге РФ становится меньше осадков и возникает засуха.

Вместе с этим специалист пояснил, что в России изменения климата идут быстрее. Если на Земле за последние 40 лет потеплело на один градус, то в РФ – на 2–2,5 градуса.

Между тем заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, что на данный момент циклон располагается над Прибалтикой. В связи с этим его влияние распространяется на Ленинградскую, Мурманскую области, Великий Новгород и Псков. Неблагоприятные погодные условия из-за циклона также ожидаются на Дальнем Востоке, Сахалине и в Приморье.

"В Крыму сильные осадки, дождь и снег, ветер 17 метров в секунду. В Краснодарском крае тоже сильные осадки с дождем и снегом. Ветер там до 20 метров в секунду", – отметил синоптик.

Тем временем в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и Дагестане сохраняется лавиноопасность из-за осадков.

В Якутии, Хабаровском крае, Приморском крае и на Сахалине прогнозируются снег и метель, а также порывы ветра выше 20 метров в секунду. На юге Камчатского края прогнозируются порывы ветра до 30 метров в секунду.

Ранее главный специалист "Метеобюро" Татьяна Позднякова предупредила москвичей об аномальном потеплении в городе. Также в столице ожидается мокрый снег и ветреная погода. В четверг, 25 января, температура воздуха в Москве может опуститься до нуля градусов.



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