Леус: полярное сияние в столичном регионе появилось из-за сильной магнитной бури

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Жители столичного региона могли наблюдать полярное сияние из-за сильной магнитной бури, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он напомнил, что такое природное явление появляется при сильных возмущениях геомагнитного поля, и вчерашний день это подтвердил. По его словам, в городе сияние можно не увидеть из-за световой засветки, большого количества фонарей и освещения.

Во вторник, 12 августа, степень возмущения магнитного поля Земли достигала уровня G3, что значит "сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей. Магнитная буря завершится к вечеру 13 августа. Сейчас она фиксируется уже на слабом уровне.

Накануне руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев не исключил появления северного сияния в Москве из-за магнитной бури. По его словам, довольно заметный рост активности Солнца начался примерно с началом августа, и он даже виден невооруженным глазом.

