Синоптик Ильин пообещал москвичам теплые летние выходные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Жителей и гостей Москвы ожидают теплые летние выходные дни, 17 и 18 августа. Об этом в беседе с RT сообщил синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин.

"Солнечные дни. Ветер будет юго-западный, 3–8 метров в секунду. Воздух прогреется до 23...28 градусов", – рассказал он.

По словам метеоролога, атмосферное давление составит 745–746 миллиметров ртутного столба. При этом в субботу, 17 августа, местами в Подмосковье может пройти кратковременный дождь. Ветер будет достигать скорости от 6 до 11 метров в секунду.

Как рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, жару в августе в Москве не стоит ждать, температурные значения будут не слишком высокие. До конца рабочей недели осадков не прогнозируется, однако 17 и 18 августа их вероятность увеличится. При этом ливней не ожидается.

В свою очередь, главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова пообещала возвращение жары в Москву в выходные. По ее прогнозам, в субботу минимальная температура ночью будет в пределах 13–15 градусов, днем ожидается 24–26 градусов.

