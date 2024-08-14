Жара вернется в Москву в ближайшие выходные

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Жаркая погода вернется в Москву в выходные, 17–18 августа, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По прогнозам, в субботу минимальная температура ночью будет в пределах 13–15 градусов, днем ожидается 24–26 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, но он не будет сильным.

В субботу осадков не ожидается, но в воскресенье местами не исключен небольшой дождь. Ночью ожидается 15–17 градусов, днем – 26–27 градусов.

По словам Поздняковой, для Москвы такая погода подходит под категорию жаркая. Она отметила, что температура на выходных приблизится к климатической норме.

Ранее сообщалось, что Москву ожидает потепление до 28 градусов днем, это может произойти уже 18 августа. Осадков также не обещают, зато с 18-го по 19-е число термометры будут показывать значения на порядка 2 градуса выше нормы.

При этом, по мнению синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина, климатическая осень не наступит в Московском регионе раньше октября. Он добавил, что первый снег жители Москвы могут увидеть с 14 по 17 октября.

