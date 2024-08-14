Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 14 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается в столице в среду, 14 августа. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 21 до 23 градусов, по области – от 19 до 24 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 8 градусов, а в Подмосковье – до 6 градусов.

По ожиданиям синоптиков, температура воздуха в Москве может подняться до 28 градусов к 18–19 августа. На данный момент она находится на уровне ниже нормы.

Специалисты также допустили, что купальный сезон в Москве может возобновиться, если прогноз о возвращении жары оправдается. Так, на следующей неделе в столице ожидается около 30 градусов тепла. В частности, понедельник и вторник, 19 и 20 августа, отметятся температурой в 25–30 градусов.