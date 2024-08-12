Треть месячной нормы осадков выпала в Москве с начала августа

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Около 21 миллиметра осадков выпало в столице с начала августа, что составляет примерно треть месячной нормы осадков. Об этом ТАСС рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Он уточнил, что 12 августа на протяжении всего дня в Москве и ее окрестностях прогнозируется облачная погода с небольшими дождями. По его словам, температура воздуха в столице составит 17–19 градусов, а в Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

"Такие значения на 4–5 градусов ниже климатической нормы", – подчеркнул синоптик.

Кроме того, как утверждает Леус, 12 августа ожидается порывистый ветер до 10 метров в секунду, а атмосферное давление будет ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба при норме 748 миллиметров.

Гидрометцентр России также предупреждал, что 12 августа в Москве и Подмосковье возможны дожди с грозами, несмотря на облачную погоду. Метеоролог Роман Вильфанд подчеркнул, что понедельник может стать самым холодным днем на этой неделе. Синоптик уточнил, что с 13 августа осадки будут носить кратковременный и локальный характер.

