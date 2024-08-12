Дождь с грозой ожидаются в Москве 12 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода и дожди с грозами ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 12 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 17 до 19 градусов, в области – от 16 до 21 градуса. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Понедельник может стать самым холодным днем текущей недели. Такой прогноз сделал синоптик Роман Вильфанд. Он также сообщил, что со вторника осадки будут носить кратковременный и локальный характер.

