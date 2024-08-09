Жители столичного региона смогут увидеть радиационный туман на следующей неделе

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Радиационный туман может образоваться в Москве и Подмосковье на следующей неделе, рассказал руководитель отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

"Ночи сейчас холодные стали – от 12 до 16 градусов тепла, а в ближайшие понедельник и вторник будет еще холоднее – по ночам до 9 градусов в области, до 12 градусов – в Москве, есть условия для образования радиационного тумана", – передает Агентство "Москва" его слова.

Явление не будет охватывать весь город, туман будет локальным, добавил эксперт. Цыганков также заявил, что есть вероятность возникновения тумана уже в субботу, 10 августа. Он уточнил, что радиационный туман, как правило, сопровождает осеннюю погоду – когда после ночного холода приходит теплый день.

Специалист предупреждает, что такой туман представляет опасность, поскольку ухудшает видимость. Иногда он может появляться вечером при высокой влажности.

"Он может ночь простоять, а на утро, после восхода солнца, часам к 8–9 он рассеивается", – рассказал Цыганков.

Понедельник в столице может стать самым холодным 12 августа с начала века. После полудня температура понизится до 14–19 градусов.

При этом во вторник и среду, 13 и 14 августа, будет теплее, считают синоптики. Так, днем воздух прогреется до 17–22 градусов, а ночью температура будет на уровне 8–13 градусов.

