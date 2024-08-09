Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы до вечера 12 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности продлили до 19:00 12 августа из-за грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Такое же предупреждение распространили и для жителей Подмосковья.

Ранее Гидрометцентр России объявлял желтый уровень погодной опасности из-за грозы в Москве в пятницу, 9 августа. В связи с непогодой аналогичное предупреждение действовало и в Московской области.

Синоптик Татьяна Позднякова сообщала, что в августе количество гроз в столице вырастет. При этом радуга может быть предвестником непогоды, добавляла она.

Кроме того, москвичам рассказали, что первые заморозки в столицу обычно приходят в начале сентября. Однако, как будет складываться ситуация в этом году, пока непонятно, отметила Позднякова.

