Дожди вновь вернутся в Москву 11 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Осадки вернутся в Москву в воскресенье, 11 августа, сообщает News.ru со ссылкой на главу центра "Метео" Александра Шувалова.

По прогнозу синоптика, в пятницу и субботу, 9 и 10 августа, дожди утихнут, а воздух прогреется до 25–26 градусов. Однако 11 августа Москва окажется под влиянием скандинавского циклона, который принесет похолодание и осадки. Он также проходит через Санкт-Петербург, Великий Новгород и Тверь.

"Уже в ночь на воскресенье погода испортится, вернутся дожди. Температура тоже довольно сильно "просядет". Предварительно, ожидается не больше 20 градусов", – уточнил эксперт.

В начале следующей недели в Москве похолодает до 17 градусов, предупредил ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ночью 12 августа прогнозируется до 9–14 градусов, а днем – до 17–20 градусов. Синоптик предположил, что к 15 августа температура вновь повысится до 25 градусов.

