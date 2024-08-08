Похолодание до 17 градусов ожидается в Москве в начале следующей недели

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В начале следующей недели в Москве похолодает до 17 градусов. Об этом Агентству "Москва" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ночью 12 августа прогнозируется до 9–14 градусов, а днем – до 17–20 градусов. Однако, как утверждает синоптик, не во всех столичных районах температура воздуха будет достигать 20 градусов.

"Такая погода будет в начале недели, и в понедельник, и во вторник, также будут кратковременные дожди", – уточнил Вильфанд.

Он также предположил, что к 15 августа температура вновь повысится до 25 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал жителям столицы плавный переход от лета к осени. При этом из-за возможного дефицита осадков горожан ждет классическое "бабье лето" в сентябре, подчеркнул эксперт.

Так, во второй половине августа в столицу вернется теплая погода до 25–30 градусов. При этом на этой неделе температура в Москве и во всем столичном регионе будет соответствовать норме, добавил синоптик центра "Метео" Александр Ильин.

