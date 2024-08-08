Синоптик Позднякова: грозы в Москве станут частым явлением в августе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рост числа гроз ожидается в Москве в августе, предупредила специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. При этом радуга может быть предвестником непогоды, добавила она.

"Поскольку мы говорим о потеплении климата, и теплый период теперь длится дольше, чем в предыдущие 30 лет, значит, мощность облаков тоже может быть большей. Поэтому не исключено, что число гроз будет расти", – передает ТАСС ее слова.

Однако для более точной статистики потребуется еще 30 лет наблюдений, сообщила Позднякова. Тогда по последнему месяцу лета можно будет оценить изменения климата, объяснила она.

Желтый уровень погодной опасности действует в городе в четверг, 8 августа, до 20:00. Облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди с грозой ожидаются в столице. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от 22 до 24 градусов.

