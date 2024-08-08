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08 августа, 06:28

Общество

Кратковременные дожди с грозой пройдут в Москве 8 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди с грозой ожидаются в столице и области в четверг, 8 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 22 до 24 градусов, в Подмосковье – от 20 до 25 градусов. Скорость северного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 744 миллиметра ртутного столба.

8 августа в столице может выпасть до 40% месячной нормы осадков. Из-за грозы в Москве до вечера четверга объявлен желтый уровень погодной опасности.

До этого 23 миллиметра осадков, то есть почти 30% от месячной нормы, выпало на юге столицы 6 августа всего за несколько часов.

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