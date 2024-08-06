06 августа, 20:14Общество
Почти 30% месячной нормы осадков выпало на юге столицы
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок
Почти 30% месячной нормы осадков выпало на юге столицы за несколько часов, сообщается в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.
Там выпало до 23 миллиметров осадков. На юго-западе столицы выпало до 15 миллиметров, а на юго-востоке – до 14 миллиметров.
Основной объем осадков приняла водосточная сеть. Бригады Мосводостока провели оперативную работу по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применялась откачивающая техника.
В ведомстве предупредили, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца вечера. Местами возможны кратковременные дожди и гроза.
Ранее жителям и гостям столицы на улице рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. Кроме того, при управлении автомобилем необходимо снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, напомнили в министерстве.
Стоит отказаться от внезапных маневров и парковки рядом с деревьями, сказано в сообщении. При необходимости следует звонить по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.
Жителей столицы и Подмосковья также предупредили о тумане в ночь на среду, 7 августа. При этом жара вернется в Москву во второй половине августа. Так ранее спрогнозировал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, воздух прогреется до 25–30 градусов, однако жара будет стоять всего 2–3 дня.
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