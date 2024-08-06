МЧС предупредило о кратковременных дождях в Москве до конца дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в период с 14:00 до 21:00 6 августа ожидаются кратковременные дожди и местами гроза. Об этом в своем телеграм-канале предупредило управление МЧС по Москве.

Жителям и гостям столицы на улице рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Кроме того, при управлении автомобилем необходимо снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, напомнили в министерстве.

Стоит отказаться от внезапных маневров и парковки рядом с деревьями, сказано в сообщении.

Ведомство напомнило, что при необходимости следует звонить по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Комплекс городского хозяйства Москвы также призвал горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду.

Жителей столицы и Подмосковья также предупредили о тумане в ночь на среду, 7 августа. Об этом сообщил Гидрометцентр.

При этом жара вернется в Москву во второй половине августа. Так ранее спрогнозировал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, воздух прогреется до 25–30 градусов, однако жара будет стоять всего 2–3 дня.