06 августа, 13:53Общество
МЧС предупредило о кратковременных дождях в Москве до конца дня
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве в период с 14:00 до 21:00 6 августа ожидаются кратковременные дожди и местами гроза. Об этом в своем телеграм-канале предупредило управление МЧС по Москве.
Жителям и гостям столицы на улице рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
Кроме того, при управлении автомобилем необходимо снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, напомнили в министерстве.
Стоит отказаться от внезапных маневров и парковки рядом с деревьями, сказано в сообщении.
Ведомство напомнило, что при необходимости следует звонить по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.
Комплекс городского хозяйства Москвы также призвал горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду.
Жителей столицы и Подмосковья также предупредили о тумане в ночь на среду, 7 августа. Об этом сообщил Гидрометцентр.
При этом жара вернется в Москву во второй половине августа. Так ранее спрогнозировал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, воздух прогреется до 25–30 градусов, однако жара будет стоять всего 2–3 дня.
Синоптики спрогнозировали кратковременные дожди и грозы в Москве 6 августа