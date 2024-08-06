Кратковременные дожди и гроза ожидаются в Москве 6 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и кратковременные дожди с грозой ожидаются в столице и области во вторник, 6 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что жаркая погода вернется в столицу во второй половине августа. По его словам, жара будет стоять всего 2–3 дня, однако температура воздуха прогреется до 25–30 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал жителям столицы плавный переход от лета к осени. При этом из-за возможного дефицита осадков горожан ждет классическое "бабье лето" в сентябре, подчеркнул эксперт.

