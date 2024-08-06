Туман ожидается в столичном регионе в ночь на 7 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей столицы и Подмосковья предупреждают о тумане в ночь на среду, 7 августа. Соответствующая информация появилась на сайте Гидрометцентра.

"Период предупреждения – с 22:00 6 августа до 08:00 7 августа", – уточняется в публикации.

Также в столичном регионе действует предупреждение о грозе во вторник, 6 августа.

Жара вернется в Москву во второй половине августа, спрогнозировал ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, воздух прогреется до 25–30 градусов, однако жара будет стоять всего 2–3 дня.

При этом москвичи могут рассчитывать на плавный переход от лета к осени.

