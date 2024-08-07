Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы до вечера 8 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 20:00 8 августа из-за грозы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Аналогичное предупреждение было распространено и на Подмосковье.

Ливень и гроза наблюдаются 7 августа в различных районах Москвы. При этом осадки еще ожидаются до конца суток. Так, на западе Москвы уже выпало около 17 миллиметров осадков, что составляет свыше 20% месячной нормы.

Основной объем уходит в ливневую сеть самотеком, но бригады Мосводостока все равно оперативно открывают водоприемные решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника.

Водителей в связи с этим призвали соблюдать скоростной режим, держать дистанцию от впереди идущих машин и избегать резких маневров, а пассажиров – не приближаться к шатким конструкциям и следить за детьми. Центр организации дорожного движения также рекомендовал москвичам использовать метро из-за дождя.

При этом 8 августа в столице может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

