Работа наземного транспорта может быть скорректирована в Москве из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Работу наземного транспорта могут оперативно скорректировать в Москве из-за сверхинтенсивных осадков в разных районах города, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Пассажиров призвали быть внимательными и слушать объявления водителей.

Из-за обильных осадков временно закрыто движение возле дома 1, корпуса 1, по улице Покрышкина. Автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда. Гражданам также рекомендовали пересесть на метро.

Меньше чем за час на западе Москвы выпало 17 миллиметров осадков, что составляет свыше 20% месячной нормы, уточнили в комплексе городского хозяйства. Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком, однако бригады Мосводостока все равно оперативно открывают водоприемные решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника.

Ливень и гроза сохранятся в Москве до 21:00 7 августа. Водителей призвали не превышать скорость, держать дистанцию с другими машинами и не совершать резких маневров, а пассажиров – не приближаться к шатким конструкциям и следить за детьми.

При этом до 40% месячной нормы осадков может выпасть в столице 8 августа, предупредила ранее синоптик Татьяна Позднякова. Погода будет определяться вновь образовавшимся компактным циклоном.

