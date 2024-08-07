6 августа стало самым теплым в Москве с начала месяца

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вторник, 6 августа, в Москве стал самым теплым днем с начала месяца, отметила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"На ВДНХ средняя суточная температура воздуха оказалась на 0,4 градуса выше нормы, а максимальная температура достигла 24,7 градуса. В Подмосковье самой теплой стала Коломна, где днем было 26,5 градуса", – говорится в ее телеграм-канале.

В трех административных округа днем было дождливо. Так, 29,9 миллиметра осадков зафиксировали на МКАД, 14,1 миллиметра – на Каширском шоссе, уточнила синоптик. При этом на ВДНХ дождя не было, добавила она.

Жара вернется в Москву во второй половине августа, спрогнозировал ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, воздух прогреется до 25–30 градусов, однако такая температура будет стоять всего 2–3 дня.

В среду, 7 августа, в городе ожидаются кратковременные дожди. Температура будет на уровне 23–25 градусов.

