07 августа, 06:46Общество
Кратковременные дожди пройдут в Москве 7 августа
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 7 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 23 до 25 градусов, в области – от 21 до 26 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
Жара вернется в Москву во второй половине августа. Так ранее спрогнозировал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, воздух прогреется до 25–30 градусов, однако жара будет стоять всего 2–3 дня.
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