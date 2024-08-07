Кратковременные дожди пройдут в Москве 7 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 7 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 23 до 25 градусов, в области – от 21 до 26 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Жара вернется в Москву во второй половине августа. Так ранее спрогнозировал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, воздух прогреется до 25–30 градусов, однако жара будет стоять всего 2–3 дня.

