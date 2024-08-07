ЦОДД рекомендовал москвичам использовать метро из-за непогоды

Фото: Москвав 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал москвичам использовать метро из-за дождя. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Водителям советуют не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Так, интенсивное движение сейчас наблюдается на МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова, в районе Ленинградского шоссе, а также на внутренней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал.

Как отмечается в сообщении, вечером локальные затруднения ожидаются на Садовом кольце, на ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область.

Ливень и гроза ожидаются в Москве до 21:00. МЧС напомнило автомобилистам о мерах безопасности в непогоду. Пешеходам, в свою очередь, посоветовали не приближаться к шатким конструкциям и следить за детьми.

При этом до 40% месячной нормы осадков может выпасть в столице 8 августа, предупредила ранее синоптик Татьяна Позднякова. Погода будет определяться вновь образовавшимся компактным циклоном.