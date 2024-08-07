Ливень с грозой ожидается в Москве до конца 7 августа

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Ливень и гроза ожидаются в Москве до 21:00 в среду, 7 августа. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

Ведомство напомнило автомобилистам о мерах безопасности в непогоду. Водителей просят не превышать скорость, выдерживать дистанцию с другими машинами и не совершать резких маневров. Также не следует оставлять транспортные средства под деревьями.

Пешеходов, в свою очередь, призывают не приближаться к шатким конструкциям и следить за детьми.

В случае необходимости граждане всегда могут обратиться по номерам 101 или 112, а также по телефону доверия МЧС 8 (495) 637-31-01.

До 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг, 8 августа, предупредила ранее синоптик Татьяна Позднякова. Это от 20 до 30 миллиметров осадков, уточнила она. Погода будет определяться вновь образовавшимся компактным циклоном.

