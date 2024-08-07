До 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 8 августа, в Москве может выпасть от 20 до 30 миллиметров осадков, что составляет до 40% месячной нормы. На протяжении дня погода в городе будет напоминать осеннюю, предупредила специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Погода будет определяться вновь образовавшимся компактным циклоном, отметила эксперт в своем телеграм-канале.

По прогнозам синоптика, основная масса осадков выпадет в Калужской области, но сильные дожди пройдут и в южной части столичного региона.

До этого 23 миллиметра осадков, то есть почти 30% от месячной нормы, выпало на юге столицы во вторник, 6 августа, за несколько часов. При этом на юго-западе Москвы выпало до 15 миллиметров, а на юго-востоке – до 14 миллиметров дождевой воды.

