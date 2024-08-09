Синоптик Шувалов: 10 августа в Москве будет по-настоящему летним

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Солнечная погода без дождей ожидается в столице в субботу, 10 августа, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Об этом сообщает "Радио 1".

Температура днем поднимется до 25 градусов, однако к вечеру начнет приближаться облачность скандинавского циклона, и в ночь на воскресенье, 11 августа, пойдет дождь.

"Он будет продолжаться до воскресенья. Суббота и воскресенье – это небо и земля. Суббота – тепло и солнечно, а в воскресенье – дождь и температура 18–20 градусов", – уточнил синоптик.

Прохладная погода также сохранится и в начале следующей недели, предупредил метеоролог. Так, первые три дня ожидается около 17–20 градусов.

"Поэтому нужно по максимуму провести завтрашний субботний день, ведь ждать следующего солнечного дня придется еще неделю", – посоветовал Шувалов.

Между тем москвичи могут начать готовиться к первым заморозкам. Обычно они приходят в начале сентября, рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Однако, как будет складываться ситуация в этом году, пока непонятно, добавила она. Синоптик также предупредила о дождях в первые три дня следующей недели.

