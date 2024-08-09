Понедельник в Москве может стать самым холодным 12 августа с начала века

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Понедельник в столице может стать самым холодным 12 августа с начала века. Соответствующая информация появилась на официальном сайте "Метеовести".

"В тыловую часть североатлантического циклона, в сопровождении ливней интенсивностью по 8 литров дождевой воды на метр площади, хлынет полярный воздух с температурными показателями, близкими к сентябрьским. После полудня температура понизится до 14–19 градусов", – уточняется в публикации.

Это будут самые низкие показатели за весь сезон. Такая температура в августе бывает в среднем не чаще 1 раза в 5–7 лет. Последний раз такое похолодание в конце лета было в конце 1990-х.

При этом во вторник и среду, 13 и 14 августа, будет теплее, считают синоптики. Так, днем воздух прогреется до 17–22 градусов, а ночью температура будет на уровне 8–13 градусов. В дальнейшем показатели будут соответствовать норме – от 20 до 25 градусов.

По-летнему солнечная погода ожидается в Москве 10 августа. Температура днем поднимется до 25 градусов, однако к вечеру начнет приближаться облачность скандинавского циклона.

Также жителям столицы пообещали плавный переход от лета к осени. При этом из-за возможного дефицита осадков горожан ждет классическое "бабье лето" в сентябре, подчеркнул синоптик Евгений Тишковец.

