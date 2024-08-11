Синоптик Вильфанд: 12 августа в Москве станет самым холодным днем следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Понедельник, 12 августа, станет самым холодным днем грядущей недели, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Максимальная температура (составит. – Прим. ред.) 17–19 градусов", – передает ТАСС его слова.

При этом в городе прогнозируется небольшой дождь. Со вторника, 13 августа, осадки будут носить кратковременный и локальный характер. В этот день воздух прогреется до 18–23 градусов. В среду, 14 августа, температура будет колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов.

В столице действует желтый уровень погодной опасности до 21:00 понедельника из-за грозы. В воскресенье, 11 августа, температура может снизиться до 19–21 градуса.

Жителям столицы пообещали плавный переход от лета к осени. При этом из-за возможного дефицита осадков горожан ждет классическое "бабье лето" в сентябре, подчеркнул синоптик Евгений Тишковец.

