Дождь с грозой ожидает москвичей до вечера 12 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гроза ожидает жителей Москвы и Московской области до вечера понедельника, 12 августа. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

Специалисты продлили желтый уровень погодной опасности до 21 часа понедельника. Воскресенье, 11-е число, принесет в столицу и Подмосковье не только грозы, но и дожди с понижением температуры до 19–21 градуса в городе и до 18–23 градусов в области.

"Ветер западный 6–11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду", – добавили синоптики.

Также о неблагоприятных условиях напомнили в ГУ МЧС РФ по Московской области. В пресс-службе ведомства отметили, что ливни с грозой и сильным ветром ожидаются в Подмосковье с 9:00 до 21:00 11 августа. Поэтому граждан призвали быть внимательными на улице.

Ранее синоптики предупреждали, что температура воздуха в столице упадет на 4–5 градусов 11 августа, а 12-е число может стать самым холодным днем с начала века. Причиной похолодания специалисты назвали тыловую часть североатлантического циклона.

