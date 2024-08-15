Ученый Абунин: полярное сияние может регулярно возникать в столичном регионе

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Полярное сияние может регулярно возникать в столичном регионе в ближайшие 1,5 года из-за частых магнитных бурь, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артема Абунина.

Он напомнил, что такое явление связано с геомагнитными бурями. Сейчас на Земле регистрируется магнитная буря каждые 7–10 дней, и, как указывает специалист, это нормально.

Абунин заметил, что в городе сложно увидеть полярные сияния из-за городской засветки и затянутости неба облаками. Между тем в этом году получилось застать несколько сияний. Уже через 3–4 года солнечная активность придет к своему минимуму, и полярные сияния в столичном регионе прекратятся.

"Пока есть возможность, нужно сейчас наблюдать за полярным сиянием", – заключил ученый.

Во вторник, 12 августа, степень возмущения магнитного поля Земли достигала уровня G3, что значит "сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей. Она повлекла за собой полярное сияние в столичном регионе. Магнитная буря завершилась к вечеру 13 августа.

